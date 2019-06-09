فيتوريا يعكف لتأمين 4 مباريات ودية في البرتغال 

ماجد الأشرم(صدى):

يعكف المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الحالية لتأمين أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي في البرتغال.

وأشارت إدارة النصر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى عودة التدريبات بالرياض في الرابع من شهر ذي القعدة المقبل، حيث يخضع اللاعبون للكشف الطبي لمدة أربعة أيام، وسينطلق معسكر الفريق الخارجي في البرتغال في الحادي عشر من شهر ذي القعدة المقبل.

ونوهت الإدارة النصراوية إلى البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وسيتم اليوم الأحد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، وسيكون يوم الأربعاء لفحص وأعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

ويشهد يوم الجمعة المقبل الطعن في القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي 17 من شهر يونيو الحالي سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وبعد 24 ساعة ستعقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيسمح بالطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي 20 من شهر يونيو الحالي سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات الجمعية العمومية.