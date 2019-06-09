زوجك مسيطر.. إليك طرق للتعامل معه وإقناعه بوجهة نظرك
تواجه المرأة صعوبة كبيرة في التعامل والبحث عن السعاة مع الزوج ذو الشخصية المسيطرة خاصة ً إذا كان يفرض رأيه في كل صغيرة وكبيرة في المنزل ولا يعطي مساحة رأي لزوجته .
ووفقاً لموقع “wikihow” يجب على المرأة ان تتبع تلك الخطوات للتعامل السليم مع زوجها المسيطر لتجنب المشاكل الزوجية :
– يجب عليكي ان تتحلي بالهدوء عند النقاش حتى لا تخلقي ازمة جديدة ، وبدلاً من ذم فكرته اكدي له انها جيدة فمثلاً بدلاً من تقولي “خطأ فكرتي افضل ” ، اجعليها : رأيك سليم ولكن هل فكرت في هذا ؟ ..
– ركزي في الرد المنطقي حتى تقنعيه بهدوء دون ان تشعريه بالدفاع لأنهيخلق نوع من الهجوم ، افهمي منه ما يريده على وجه التحديد .- عليكي ان تحددي موقفكما من بعض الأشياء الثابته في حياتكما حتى تتجنبا الجدال على كل صغيرة وكبيرة .
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