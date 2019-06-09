زوجك مسيطر.. إليك طرق للتعامل معه وإقناعه بوجهة نظرك

أميرة خالد(صدى):

تواجه المرأة صعوبة كبيرة في التعامل والبحث عن السعاة مع الزوج ذو الشخصية المسيطرة خاصة ً إذا كان يفرض رأيه في كل صغيرة وكبيرة في المنزل ولا يعطي مساحة رأي لزوجته .

ووفقاً لموقع “wikihow” يجب على المرأة ان تتبع تلك الخطوات للتعامل السليم مع زوجها المسيطر لتجنب المشاكل الزوجية :

– يجب عليكي ان تتحلي بالهدوء عند النقاش حتى لا تخلقي ازمة جديدة ، وبدلاً من ذم فكرته اكدي له انها جيدة فمثلاً بدلاً من تقولي “خطأ فكرتي افضل ” ، اجعليها : رأيك سليم ولكن هل فكرت في هذا ؟ ..

– ركزي في الرد المنطقي حتى تقنعيه بهدوء دون ان تشعريه بالدفاع لأنهيخلق نوع من الهجوم ، افهمي منه ما يريده على وجه التحديد .- عليكي ان تحددي موقفكما من بعض الأشياء الثابته في حياتكما حتى تتجنبا الجدال على كل صغيرة وكبيرة .