كان يلهو.. طفل يلقى مصرعه داخل صندوق سيارة

بكين(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة بأحد شوارع الصين، لحظة قيام صبي 7 سنوات بحبس نفسه في صندوق سيارة دون قصد، ما أسفر عن وفاته خلال ساعات.

وظهر الصبي خلال المقطع وهو يلهو في موقف السيارات، ثم توجه إلى صندوق سيارة مفتوح، ودخل وأغلق على نفسه بإحكام.

وتلقت الشرطة بلاغًا باختفاء الطفل، ليتم البحث عنه من خلال كاميرات مراقبة المباني في المنطقة، ويكتشفوا ما حدث.

وبوصول رجال الشرطة إلى السيارة، وجدوا الطفل قد توفى مختنقًا بسبب قلة الهواء وارتفاع درجة الحرارة داخل صندوق السيارة.