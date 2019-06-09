بلدية الأفلاج تنجح في تفعيل دور الشباب في تنظيم مهرجان احتفالات العيد

نايف السالم(صدى):

نجحت بلدية الأفلاج في تفعيل دور شباب المحافظة في تنظيم احتفلات عيد الفطر المبارك التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بمنتزه سحاب .

وكان رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار قد راهن على قدرة شباب المحافظة في التنظيم والمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام ولقي ذلك التحدي نجاح كبير، حيث كانت كافة فقرات الحفل الإنشادية والترفيهيه وغيرها من مواهب شباب المحافظة ، سجل لهم خلال تلك المشاركات حضور متميز وإشادة من قبل زوار الاحتفالات .

يذكر أن بلدية الأفلاج أنهت تنظيم احتفلات عيد الفطر المبارك لهذا العام الذي استمرت على مدار ثلاثة أيام شارك خلالها محافظ الأفلاج الأستاذ تركي الهزاني الأهالي فرحة العيد، وتخلل تلك الاحتفالات برامج متنوعة ” ترفيهيه وأناشيد وألعاب نارية ومسرحيات هادفة وسحوبات على جوائز قيمة بشكل يومي ” وكان هناك أماكن خصصت للعوئل لحضور الاحتفال والمشاركة في احتفالات العيد .