بعد وصفها بـ ” الكرتونية ” .. مرشحة الرئاسة التونسية تقصف جبهة الإخوان

تونس(صدى):

هاجمت مرشحة الرئاسة التونسية الدكتورة ليلى الهمامي، جماعة الإخوان الإرهابية بتونس، وذلك بعدما وصفتها إحدى الصحف التابعة للإخوان بأنها شخصية ” كرتونية “.

وقالت الهمامي في ردها: ” يسقط الإخوان، وصفتني صحيفة تابعة للإخوان بأني شخصية كرتونية حالمة !! أحمد الله أنني لست شخصية إرهابية متقاعدة أجبرها وهنها على الانتساب للعمل السياسي “.

وتابعت: ” تاريخي ومسيرتي معرفية أكاديميًا أما مسيرتكم فيعلمها الجميع ” ،مضيفة: ” سؤال بريء للإخوان: لما تطاردكم نفس الاتهامات من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي إلى عهد الثورة؟ ” .

وأضافت: ” مستعدة للموت في سبيل أن يتنحى الاخوان عن بلدي، عاشت تونس حرة منيعة شامخة أبد الدهر ولا عاش في تونس من خانها ” .