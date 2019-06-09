بالفيديو.. الممثل المصري أحمد آدم متهم بالتسبب في وفاة محمد نجم
بعد أيام على وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم، هاجم نجله ” شريف نجم ” الممثل المصري أحمد آدم، موجهًا له تهمة التسبب في وفاة والده.
وأصر شريف نجم على أن أحمد آدم سبب في إصابة والده بجلطة بعد حديثه في برنامج ” شيخ الحارة ” المذاع في شهر رمضان الماضي.
وقال نجل الفنان الراحل: ” أحمد آدم قال في حق والدي كلام لا يصح عن نجم كوميدي كبير له تلامذته، وأحمد آدم كان من ضمن تلامذته الفاشلين ” .
وأشار إلى أن والده أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، عقب مشاهدة الحلقة وفي اليوم التالي تم إجراء آشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدًا.
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