بعد زواج دام 5 سنوات.. سيدة تطلب الخلع بسبب نوع عطر زوجها!

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت سيدة مصرية على طلب الخلع من زوجها، بسبب عدم قدرتها على تحمل نوع العطر الذي يستخدمه.

وأثارت دعوى الخلع دهشة القضاة في محكمة الأسرة المصرية، خاصة أنها اتخذت القرار بعد زواج دام 5 سنوات.

وأوضحت الزوجة أن زوجها اعتاد وضع نوع معين من العطر ذو رائحة نفاذة للغاية يثير استياءها ويسبب لها ألمًا حادًا بأنفها نظرًا لمعاناتها من مرض مزمن بالجيوب الأنفية.

وأضافت أنها حذرته مرارًا وتكرارًا لاستبدال العطر بنوع آخر، لكن دون جدوى أو استجابة منه لطلبها.

وأشارت إلى أن تكرار طلبها لهذا الامر أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما انتهت بضربها، ما اضطرها لمغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها، وطلب الخلع.