سددت لهما 37 طعنة.. تفاصيل مثيرة في واقعة قتل أم لابنتيها ومحاولتها للانتحار

القاهرة(صدى):

على خلفية قتل أم مصرية لابنتيها الصغيرتين، ومحاولتها للانتحار بعد ذلك، كشف تقرير وزارة الصحة المصرية أن الطفلة الكبيرة ذات الأربع أعوام من عمرها تلقت 21 طعنة وشقيقتها ذات العام والنصف من عمرها تلقت 16 طعنة ليصل عدد الطعنات التي قتلت الطفلتين 37 طعنة.

وتبين أن زوج المتهمة يعمل مخبرًا بقسم الشرطة الذي يقع داخل دائرته الأمنية بالمنطقة التي يسكن بها، وهو من أبلغ عنها بعدما اكتشف الواقعة.

يذكر أن الأم عثر عليها مقطوعة الشريان باليد، بجوار سرير جثتي طفلتيها، في محاولة منها للتخلص من حياتها، ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع الجريمة.

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