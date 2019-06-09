رد كويتي رسمي على تعاطي المعلمين والمعلمات للمخدرات بالمدارس

خالد الظفيري(صدى):

أكد وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود معلمين ومعلمات وإداريين في مدارس الوزارة يتعاطون مواد مخدرة داخل المدارس.

وشدد الوزير على وجود متابعة دائمة لمراقبة السلوك العام من قبل المدارس بشكل عام ومكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بشكل خاص.

وأكد أن هناك تعاون بين إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية وبين إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وهناك خط ساخن مباشر ما بين الطرفين بجانب لجنة مشتركة لتنظيم العمل التوعوي في المدارس.