صورة جريئة لقمر اللبنانية تعرضها لهجوم حاد

بيروت(صدى):

تسببت صورة جريئة للفنانة اللبنانية قمر، في تعرضها لموجة من الهجوم الحاد من قبل متابعيها.

وانتقد متابعون قمر، إطلالتها الجريئة أثناء جلوسها أمام حمام سباحة مرتدية ملابس بحر فاضحة، في المغرب.

وتعد هذه هي الإطلالة الأكثر جرأة لقمر اللبنانية، ما أثار غضب المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال قمر هو مشاركتها في الفيلم المصري ” حملة فرعون ” والذي يعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك.