” سلمان العروبة والإسلام ” .. قصيدة جديدة للأمير الفيصل

نايف السالم(صدى):

خصص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير الشاعر خالد الفيصل، قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة وعنوانها: ” سلمان العروبة والإسلام ” .

وفيما يلي أبيات القصيدة بالكامل:

ما همني جاه ولا همني مال .. ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال

أخدم بيها ديني وداري وعمي .. أللي حشموني بالكرامة والإقبال

سلمان سلمان العروبة والإسلام .. شيخ على ظهر النواميس خيال

فارس زمانه والدول تستهيبه .. العز مسراحه والأمجاد مقيال

مانيب أوصف عمي بوصف غيره .. لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال

لي حق أماري به وهو سابق الملك .. أوي والله من رجاجيل يا رجال

جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك .. وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.