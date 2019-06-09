الميركاتو الصيفي 2019.. كوتينيو ينهار.. وبيل يُفسد فرحة الريال

ماجد محمد(صدى):

تستمر صفقات الميركاتو الصيفي 2019 ما بين صفقات ضخمة ناجحة وأخرى مثيرة للحيرة وصولًا إلى الصفقات التي تفشل في اللحظات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالنجم غريزمان، فمازال مصيره مًعلقًا في الميركاتو الصيفي 2019، فحتى الأن مازالت الشكوك تدور حول صفقته من برشلونة.

وقال غريزمان في أخر تصريحاته يوم السبت: ” أعلم تمامًا أين سأكون في الموسم المقبل، أستطيع القول إنني لن أذهب إلى ميامي ” .

ومن المنتظر أن تضح الأمور بعد يوم 1 يوليو المقبل، حيث سيكون الشرط الجزائي في عقده وقتها رفقة أتلتيكو مدريد 120 مليون يورو، وليس 200 مليون يورو .

وعلى جانب أخر يبدو أم كوتينيو سيعاني من الفشل في الهروب من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2019؛ حيث أنه لم يتلقَّ أي عرض رسمي للانتقال من البلوغرانا في الموسم المقبل.

ويعاني كوتينيو منذ وصوله إلى صفوف البرسا، فتراجع مستواه بكل كبير، وفقد ثقة الجمهور به.

وفي الوقت الذي احتفل فيه ريال مدريد بصفقة هازارد المدوية، التي تعتبر الصفقة الأهم حتى الأن خلال الميركاتو الصيفي 2019، صدم غاريث بيل إدارة الملكي.

وكان الريال يعتمد على أن سيبيع غاريث بيل خلال الميركاتو الصيفي 2019 ، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة في رغبته في البقاء هذا الموسم في خبر شكل صدمى للملكي.

وأبلغ غاريث بيل إدارة الريال بأنه سيبقى رفقة الفريق، وأن عليهم عدم الالتفات إلى أي عروض خارجية لضمه في الموسم المقبل.