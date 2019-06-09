تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن اعتصام الخرطوم

الخرطوم(صدى):

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، عن تشكيل لجنة عليا متخصصة؛ لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم الذي أثار جدلًا الأيام الماضية.

وأهابت المفوضية في بيانا رسميا لها بالمواطنين التبليغ الفوري عن الانتهاكات أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام، معربة عن استيائها من الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات.

وكان في وقت سابق بدأت لجنة تحقيق والتي شكلها النائب العام، الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة.

وأسفر فض قوات الأمن للاعتصام عن مقتل 113 شخصًا، حسب قوى إعلان الحرية والتغيير.