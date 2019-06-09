أحلام تتألق على مسرح جدة وتختتم حفلات عيد الفطر 2019

أميرة خالد(صدى):

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مساء السبت، على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في الحفل الختامي لحفلات عيد الفطر 2019 بالمملكة.

وأدت أحلام باقة من أغانيها على مسرح مدينة الملك عبدالله بجدة، وسط حضور جماهيري ضخم لعشاق المطربة الإماراتية، رافعة علم المملكة كما اعتادت؛ احترامًا وتقديرًا لقيادتها وشعبها.

وطلت خلال الحفل بفستان محتشم باللون الرمادي مع تطريز لامع ولافت يخطف الأنظار، بتسريحة شعر بسيطة تناسب الإطلالة، لتختتم حفلات عيد الفطر 2019 في المملكة بحفل جماهيري ضخم.