إجراء خمس عمليات عصبية معقدة وجهاز ملاحي دماغي دقيق بمستشفى أبها للولادة والأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء خمس عمليات دماغية معقدة في غضون أربعة أسابيع ، ليتجاوز من خلالها حاجز العمليات الاعتيادية من أورام ومناظير دماغية ومحفزات عصبية وغيرها ، فقد تمكن القسم خلال الفترة المذكورة من استئصال أربعة كتل وأورام دماغية و خامسة في الحبل الشوكي العنقي لأطفال تراوحت أعمارهم بين ٩ أشهر وحتى عشر سنوات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الأورام كانت في مواقع دماغية صعبة من حيث الوصول وكذلك إحتمال حصول المضاعفات الخطيرة بسبب وظائف الأجزاء المصابة، وقد تراوحت أعراض المرضى بين صعوبات في الحركة واضطراب في الرؤية وصداع وقيئ مستمر وغير ذلك من الأعراض العصبية .

وأضاف آل شايع : بعد تشخيص الحالات تم إجراء التدخلات الجراحية ، تارة باستخدام أحدث الميكروسكوبات الجراحية و تارة بالمناظير العصبية التي تم توفيرها بالمستشفى، وتمت كل العمليات – بفضل الله – كما خطط لها ، ولم تطل إقامة أي من هؤلاء المرضى أكثر من خمسة أيام بعد الجراحة، وقد تم خروجهم – ولله الحمد – في وضع صحي مستقر دون أي مضاعفات بل بتحسن كبير لهم جميعا في الأعراض المذكورة، وبهذا يكون القسم قد تخطى حاجز الثلاثين عملية لأورام الدماغ خلال العامين الماضيين.

إلى ذلك قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري نظير دعمه اللامحدود لتطوير المنظومة الصحية ومن ذلك ما تم مؤخراً من اعتماد الجهاز الملاحي الدماغي الذي سيزيد من دقة هذه العمليات من حيث الوصول بجروح وفتحات أصغر بالجمجمة و مما سيكون له أثر كبير في سرعة التعافي والحركة بعد الإجراء الجراحي ومن ثم سرعة الخروج من المستشفى وتقليل المضاعفات بمشيئة الله ، كما قدم السنافي شكره للفريق الطبي وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم النعمي وكامل الفريق المشارك معه.

جدير بالذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى ورغم أنه يعد قسم حديث يجري جميع أنواع الجراحات العصبية للأطفال من أورام دماغية و أورام الحبل الشوكي والمناظير العصبية للاستسقاء الدماغي ،وتعديل أشكال الجمجمة، والعيوب الخلقية وغيرها.