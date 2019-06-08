ضبط شاب ذبح والده في فراش النوم لمعايرته بتعاطي المخدرات

القاهرة(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في القبض على شاب أقدم على ذبح أبيه بالسكين؛ لرفضه منحه المال لشراء المخدرات.

وكشفت زوجة المجني عليه في التحقيقات أنها استيقظت وجدت زوجها مذبوحًا في سريره، موجهة الاتهام لنجلها بقتله بسبب الخلافات بينهما.

وتبين أن المتهم قدم من القاهرة إلى بني سويف لقضاء العيد من أسرته، وطلب من والده اموالًا لشراء عقاقير مخدرة إلا أن والده رفض واشتد الخلاف فيما بينهما، وعايره الأب بأنه أصبح أسيرا للمخدرات.

وألقت قوات الأمن القبض على الشاب الذي اعترف بتفاصيل جريمته، قائلا إنه انتظر والده داخل الغرفة وقتله بعد صلاة الفجر.