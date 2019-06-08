نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية، اليوم السبت، عن بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لسكان مخططي الوليد والبدر ، غدًا الأحد.

وجاء ذلك بعد توجيه من أمير مكة المكرمة خالد الفيصل بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه سيتم إيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بـ جدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية.