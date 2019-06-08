محامي يستغل مهنته في الرشاوى الجنسية ويبتز زوجته

القاهرة(صدى):

أصبح الزواج الآن لعبة في يد الكثيرين دون النظر إلى المعاني السامية لهذه العلاقة المقدسة بين الزوج وزوجته، ففي أحدث المشاكل نجد أن زوج يرفع قضايا مزيفة على زوجته ويشوه سمعتها.

وقضية اليوم، حول سيدة مصرية أقامت دعوى خلع ضد زوجها المحامي؛ لتقاضيه رشاوى جنسية من موكلاته، مؤكدة أن الحياة استحالت بينهما.

وأكدت الزوجة منار صاحبة الـ28 عامًا في دعواها، أن زواجها كان تقليدي، إذ تقدم المحامي أحمد 33 عامًا لها من خلال أحد الجيران ليتم موافقة الأهل عليه، ويُكتب الكتاب بعد 9 أشهر من الخطوبة التي كشفت أن ” عينه زايغة ” .

وأوضحت أنها خلال فترة الخطوبة لاحظت هذا الأمر وحدثت عدة مشاكل بينهما، لكنها اعتبرت أنه أمر عابر وسيتنهي بعد الزواج، ليزداد الأمر سوءً.

وأَضافت أنه بعد فترة من الزواج، اشتعلت الخلافات ببنهما لتعدد علاقاته مع موكلاته المشبوهات، قائلة ” مش عارفة أحكي على إيه ولا إيه.. رسايل موبايل مش محترمة وحاجات وحشة على الموبايل، وكان بيجيب ستات مش كويسة للمكتب بتاعه وبقيت اعرف من الجيران إن المكتب سمعته وحشة وزباينه كلهم من بتوع الأداب ” .

كما أشارت إلى أنها تعرضت لخيانات بالجملة، وعندما يئست من إصلاح أمره طلبت الطلاق لكنه رفض، قائلة ” تعبت من كتر القرف ده وصل بيه الأمر إلى إنه يبص لأعز صحباتي ويعاكسها، وورتني رسايله القذرة ليها ووقتها قررت أبعد عنه لكن مفيش فايدة سيبت البيت من 5 شهور مسألش فيّ، وبرضه عايش حياته وما بيصرفش عليّ ولا على ابني، ورافض يطلقني وطلبني في بيت الطاعة ولبسني 100 قضية ” ، وحتى الآن لم تحصل على الطلاق الرسمي.