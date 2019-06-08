برلماني في حزب العدالة والتنمية يغش في امتحانات الثانوية العامة

مليكة فؤاد(صدى):

في مشهد مثير للجدل أعلنت لجنة مكافحة الغش في المغرب ،اليوم السبت، عن ضبط نائبًا في البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، وهو يغش في امتحانات الثانوية العامة التي يشارك فيها بصفته مترشحًا من الأحرار.

ووجدت اللجنة بحوزة النائب 3 هواتف نقالة يمنع وجودها لدى المترشح خلال الامتحان بمقتضى قانون زجر ، لذا تم إقصاؤه من اجتياز اختبار مادة اللغة الفرنسية.

والنائب هو نور الدين قشيبل ، وهو يمثل دائرة ” غفساي ” التابعة لإقليم تاونات شمال المغرب.