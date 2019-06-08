دخول المرحاض في ” ناسا ” يُكلف أكثر من 11 ألف دولار

واشنطن(صدى):

كشفت محطة الفضاء الدولية (ISS) أنه سيتم السماح للمواطنين بفرصة البقاء في المحطة في رحلة طويلة مدتها 30 يومًا، في إطار تحويل المحطة إلى محطة تجارية.

ووضعت محطة الفضاء أسعار ضخمة للرحلة إليها التي قد تصل تكلفتها إلى حوالي 35000 دولار للشخص الواحد في الليلة.

وتُقسم تكلفة الرحلة كالتالي: 11250 دولارًا إذا كنت تريد استخدام المرحاض ونظام دعم الحياة في محطة الفضاء الدولية، وفي حالة توفير الطعام والهواء والأدوات الطبية وما إلى ذلك يتعين عليك دفع 22500 دولار يوميًا.

وقالت ناسا إنها ستقوم برحلتين كل عام مدة كل منهما 30 يومًا إلى محطة الفضاء الدولية لحوالي عشرة رواد فضاء خاصين، ومن المتوقع أن تتم أول رحلة في عام 2020.

وأوضحت أن تمويل الرحلات الخاصة ورعايتها سيتم من قبل شركات مثل بوينغ وسبيس إكس، وسيتم تطوير المركبة الفضائية ضمن برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا.

كما تخطط ناسا لفتح أسواق تجارية في محطة الفضاء الدولية في إطار ” اقتصاد في مدار أرضي منخفض ” ، وفي هذا المشروع تجري ناسا تجارب وأبحاثًا مختلفة لجعل محطة الفضاء الدولية تجارية في النهاية.