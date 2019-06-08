نجم الاتحاد يبدأ مفاوضات الرحيل عن دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أكدت العديد من التقارير الصحفية التركية، أن جاري رودريجيز المحترف ضمن صفوف نادي الاتحاد تواصل مع إدارة فريق جلطة سراي التركي للعودة إلى تركيا مجددًا.

وقالت صحيفة ” تاكفيم ” التركية، إن وكيل أعمال اللاعب التركي بحث مع العديد من الأندية التركية وعلى رأسهم جلطة سراي إمكانية ضم اللاعب في الفترة الحالية لرغبته في الرحيل عن الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يحقق ما كان يتمناه في الاتحاد، وأبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق متمنيًا العودة لفريقه القديم مرة أخرى.

تعاقد الاتحاد مع ” رودريجيز ” مقابل 9 ملايين يورو في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي من عام 2023.

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