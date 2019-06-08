بالفيديو.. سيارة تصدم وافداً وتدفعه في الهواء على طريق سريع ببريدة

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، وثقته كاميرا مراقبة، تابعة لأحد المطاعم، لحظة صدم سيارة لوافد أثناء عبوره طريقًا سريعًا في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم.

وظهر في الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة ، قوة دفع السيارة للشخص أثناء عبوره الطريق السريع، والذي سقط على الأرض فجأة دون أن يتحرك.

وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث حيث توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى حيت لم يتضح حالته الصحية حتى الآن.