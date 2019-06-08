الميركاتو الصيفي 2019.. الريال يجد بديل سيميدو في صفوف البافاري

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي برشلونة إلى التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وقالت الصحافة الإسبانية إن البرسا يسعى لضم ظهير البافاري في الميركاتو الصيفي 2019، لتعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

وتواجه برشلونة صعوبة في اتمام صفقة جوشوا كيميتش خلال الميركاتو الصيفي 2019؛ نظرَا لتمسك إدارة البافاري باللاعب.

وانضم جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى بايرن ميونخ العام 2015، قادمًا من شتوتغارت، مقابل 8 ملايين يورو.