” الهلال ” يؤجل المؤتمر الصحافي لمناقشة مستجدات النادي

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، تأجيل المؤتمر الصحافي المزمع عقده لمناقشة أبرز مستجدات الهلال، والذي كان من المقرر عقده بعد إجازة عيد الفطر 2019.

وأكد النادي، أنه تم تأجيل المؤتمر الصحافي، ليقام بعد الجمعية العمومية المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.

وكان من المقرر أن بعقد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع، مؤتمرًا صحافيًا بعد إجازة عيد الفطر؛ للحديث عن مستجدات النادي.

وفي سياق متصل، نفى سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، تلقيه عرض لتولي أي مهمة في الإدارات المترشحة على رئاسة نادي الهلال.

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