تعليم القصيم: 9 مدارس تفتح أبوابها لـ ” الفصل الصيفي “

سالم المطيري(صدى):

اعتمد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، صالح بن عبد الرحمن الجاسر، الفصل الصيفي للعام الدراسي 1440-1441 والذي يبدأ صباح يوم الأحد، الموافق 6 ـ 10ـ 1440هـ في عدد من مدارس البنين والبنات.

ويهدف الفصل الصيفي إلى معالجة الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في نظام المقررات، والطلاب والطالبات المتعرين في النظام الفصلي.، بالإضافة إلى معالجة تعثر الطلاب والطالبات أو تأخروا في خطتهم الدراسية في نظام المقررات.

كما يعمل الفصل الصيفي إلى تاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتسريع تخرجهم، واستثمار وقت الإجازة الصيفية بما يفيد في الفصلين الأساسيين.

ويهدف الفصل الصيفي إلى تخفيف العبء الدراسي عن الطلاب والطالبات في الفصلين الأساسيين، حيث أن الدراسة في الفصل الصيفي ٨ أسابيع وفق التقويم الزمني المعتمد، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق٦/١٠/١٤٤٠ خلال الفترة الصباحية، في حين تكون بداية الاختبارات النهائية يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١١/١٤٤٠ لمدة أربعة أيام.

وبينت الإدارة أن المدارس الصيفية المدمجة الحكومية لنظامي المقررات والفصلي المعتمدة للبنين، ثانوية القيروان ببريدة، وثانوية ابي أيوب الأنصاري ببريدة، وثانوية البدائع بالبدائع، والمدارس الصيفية المدمجة الأهلية لنظامي المقررات والفصلي المعتمدة للبنين، رياض القصيم، طلائع القصيم، وأجيال الزرقاء.