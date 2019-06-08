” الأرصاد ” تحذر 6 مناطق من استمرار السحب الرعدية الممطرة

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرها على عدة مناطق بالمملكة من سحب رعدية ممطرة واحتمالية تساقط الأمطار.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن الحالة تتمثل في استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة، على كل من:

– منطقة القصيم وتشمل ” الرس، النبهانية، عقلة، والصقور ” ، على أن تستمر حتى الواحدة صباح غدًا الأحد.

– منطقة الرياض وتشمل ” الدوادمي، وعفيف ” ، وتستمر حتى الـ11:30 مساء اليوم السبت.

– منطقة حائل وتشمل ” الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، وموقق ” ، وتستمر حتى الواحد صباح غدً الأحد.

– منطقة المدينة المنورة وتشمل ” الحناكية، المدينة المنورة، المهد، ووادي الفرع ” ، وتستمر حتى الواحدة صباح غدًا الأحد.

– منطقة نجران وتشمل ” بدر الجنوب، حبونا، نجران، ويدمة ” ، وتستمر حتى الحادية عشر مساء اليوم السبت.

– منطقة الباحة وتشمل كل من ” الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قرعة غامد الزناد، وقلوة ” ، وتستمر حتى الواحدة صباح غدًا الأحد.

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