بالفيديو.. رونالدو يوقف حافلة منتخب البرتغال لاحتضان طفل مريض

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إعجاب الجماهير؛ بعد أن قام بلافتة طيبة اتجاه أحد الأطفال من محبيه.

وطالب ” رونالدو ” حافلة المنتخب البرتغالي بالتوقف لاحتضان طفل رفع لافتة يكتب عليها أنه مريضًا بسرطان في الدم ويرغب في احتضان اللاعب البرتغالي، وذلك في طريق عودة اللاعب من مران المنتخب؛ استعدادا نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطالب رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، الحافلة بالتوقف على الفور ليسمح لإدواردو موريرا، البالغ من العمر 11 عامًا، بالدخول إلى السيارة واحتضانه والتقاط صورة معه.