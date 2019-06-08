بالفيديو.. رونالدو يوقف حافلة منتخب البرتغال لاحتضان طفل مريض
أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إعجاب الجماهير؛ بعد أن قام بلافتة طيبة اتجاه أحد الأطفال من محبيه.
وطالب ” رونالدو ” حافلة المنتخب البرتغالي بالتوقف لاحتضان طفل رفع لافتة يكتب عليها أنه مريضًا بسرطان في الدم ويرغب في احتضان اللاعب البرتغالي، وذلك في طريق عودة اللاعب من مران المنتخب؛ استعدادا نهائي دوري أبطال أوروبا.
وطالب رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، الحافلة بالتوقف على الفور ليسمح لإدواردو موريرا، البالغ من العمر 11 عامًا، بالدخول إلى السيارة واحتضانه والتقاط صورة معه.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفي كل مريض.. ويحسن لكل محسن..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5413 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله كل خير فرح الولد و ربنا يشافية و يعافية