3 أشقاء يقتلون طفلة على طريقة ” ريا وسكينة “

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر جريمة قتل مروعة على غرار عصابة ريا وسكينة الشهيرة؛ حيث أقدم 3 أشقاء على قتل طفلة لسرقة قرطها.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على المتهمين، بعد أن ورد إلى أحد أقسام الشرطة بلاغًا من إحدى المواطنات بتغيب ابنتها 6 سنوات والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار.

وبالتحريات تبين أن 3 أشقاء وراء الجريمة وهم: (سائق توك توك – طالب – سيدة)، وتبين أن الهدف هو سرقة قرط الطفلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وجاءت أحداث جريمتهم مقاربة لنمط عصابة ريا وسكينة.

وقال المتهم الأول إنه اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبي الخاص بالطفلة، فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالاستيلاء على القرط قاومتهما وبدأت في الصياح، وخشية افتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت.

وتعود عصابة ريا وسكينة المصرية إلى أوائل القرن الماضي، و تتكون من شقيقتين مصريتين عرفتا بأنهما من أشهر السفاحين في مصر، حيث اشتهرتا بتكوين عصابة لخطف النساء وقتلهن من أجل السرقة.