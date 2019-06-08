” العصيمي ” يعلن عن موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن بدء عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، الأسبوع المقبل.

وقال العصيمي عبر حسابه على ” تويتر ” : تبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أغلق في ٢٧ رمضان.

ويذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.