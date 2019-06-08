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أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر

أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر
نايف السالم(صدى):

وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه سيتم إيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية.

ويأتي ذلك وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 54 دقيقة

مخططات جوهرة العروس بجده نظاميه وبصكوك معتمده
ومنذ عشرون سنه والكل يطلب الكهرباء ولم يجدوا اي تجاوب من شركة الكهرباء
والامل في سمو الامير خالد الفيصل الله يوفقه في اسعاد الالاف من ملاك الاراضي بمخططات جوهرة العروس ..

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