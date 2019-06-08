أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر

نايف السالم(صدى):

وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه سيتم إيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية.

ويأتي ذلك وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.