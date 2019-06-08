” سامي الجابر ” ينفي تلقيه عرض لتولي مهمة في الإدارات المترشحة على رئاسة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أوضح سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، اليوم السبت، حقيقة خبر تلقيه عرض لتولي اي مهمة في الإدارات المترشحة على رئاسة نادي الهلال.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل.

وأضاف الجابر قائلًا : ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً.