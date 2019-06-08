البيت الأبيض يتأثر بـ ” قمم مكة ” ..ويبحث طرق ردع إيران

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” واشنطن إكزامينر ” الأمريكية، عن الأسرار التي تدور داخل البيت الأبيض حول الأوضاع الحالية في دول الخليج ومدى خطورة إيران على استقرار المنطقة، وذلك بعد انعقاد قمم مكة 2019.

وأكدت الصحيفة أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن ردع التهديدات الإيرانية لن يتم إلا بدعم الحلفاء في الخليج وعلى رأسهم المملكة، خاصة في ظل النتائج التي خرجت بها قمم مكة 2019.

وأضافت الصحيفة أن نشر القوات الأمريكية في الخليج العربي بشهر مايو الماضي؛ جاء لدعم الحلفاء في مواجهة التهديدات الأمنية الإيرانية.

ومن ناحية أخرى، أكد مايك بومبيو وزير الخارجية، أنه يجب الاستجابة لدعوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أطلقها في قمم مكة 2019، لالتفاف العالم في مواجهة التهديدات الإيرانية.

كما رصدت الصحيفة إدانة القمم العربية والخليجية والإسلامية التي استضافتها مكة، لسلوك إيران الإرهابي، مما يؤكد أن الجميع أصبح يعي الدور الإرهابي الذي تلعبه إيران في المنطقة.

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