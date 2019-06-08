جورج وسوف: تركت المدرسة باكراً لكني تعلمت الكثير من الحياة

أميرة خالد(صدى):

قال سلطان الطرب جورج وسوف، ” أنا ابو وديع ، الإنسان الطيب العادي، متلي متل أي بني آدم ” ، جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” حلف القمر ” ، للإعلامية رابعة الزيات .

وقال سلطان الطرب عبر البرنامج ” صحيح أنني تركت المدرسة باكراً، لكنني تعلمتُ كثيراً من مدرسة الحياة. تعلمت من صديقي حاتم النابلسي الذي سميت إبني على إسمه الرجولية واحترام الناس ، أنا لست حقوداً، الله جعلني سموحاً وأنسى ، سورية بخير، ” وعمرها ما رح تنضام ” ، لأنها أرض الأنبياء.

وأضاف ، كنت أهرب من بيت أهلي، وأنام وألعب بالمقابر مع كَم ولد شقي متلي. كنت صغيراً عندما التقيتُ بالشحرورة صباح وقلت لها: ” إنتي متل القمر، فضحكت من قلبها ” .

وتابع ، كنت زعوري من صغري! المرأة الأهم بالنسبة إليّ هي المرأة المستورة ، مؤكداً ، لا أحبّ الظلم على أنواعه، فلماذا لا يحق للمرأة أن تعطي لأولادها جنسية بلدها؟ ، و أحبُّ صوتي، وعندما أسمع أرشيفي أقول: الله .