جورج وسوف: تركت المدرسة باكراً لكني تعلمت الكثير من الحياة
قال سلطان الطرب جورج وسوف، ” أنا ابو وديع ، الإنسان الطيب العادي، متلي متل أي بني آدم ” ، جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” حلف القمر ” ، للإعلامية رابعة الزيات .
وقال سلطان الطرب عبر البرنامج ” صحيح أنني تركت المدرسة باكراً، لكنني تعلمتُ كثيراً من مدرسة الحياة. تعلمت من صديقي حاتم النابلسي الذي سميت إبني على إسمه الرجولية واحترام الناس ، أنا لست حقوداً، الله جعلني سموحاً وأنسى ، سورية بخير، ” وعمرها ما رح تنضام ” ، لأنها أرض الأنبياء.
وأضاف ، كنت أهرب من بيت أهلي، وأنام وألعب بالمقابر مع كَم ولد شقي متلي. كنت صغيراً عندما التقيتُ بالشحرورة صباح وقلت لها: ” إنتي متل القمر، فضحكت من قلبها ” .
وتابع ، كنت زعوري من صغري! المرأة الأهم بالنسبة إليّ هي المرأة المستورة ، مؤكداً ، لا أحبّ الظلم على أنواعه، فلماذا لا يحق للمرأة أن تعطي لأولادها جنسية بلدها؟ ، و أحبُّ صوتي، وعندما أسمع أرشيفي أقول: الله .
غندورة[ عدد التعليقات: 12542 ] نشر منذ 29 دقيقة
تعلمتُ كثيراً من مدرسة الحياة.
الحياة “دقات” وكل دقة بتعليمة ،، واللي مايتعلم من اللي فات حياته مالها قيمــة.
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علمتني الحياة .. أن لكل شخص تقابله في حياتك دور .. هناك من تحبه وهناك من تكرهه وفي كل الأحوال تتعلم من كلاهما درساً.
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علمتني الحياة .. أن كل الأشياء لا قيمة لها في هذه الحياة … عدا عبادة الله.
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علمتني الحياة .. أن العيش بسلام يتطلب إلغاء جميع المقارنات مع الغير.
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علمتني الحياة .. أن أكتب المبادئ بقلم جاف حيث الرسوخ والثبات .. وأكتب الآراء بقلم رصاص حيث التغيير والتصحيح.
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علمتني الحياة .. ألا أكون كالكتاب المفتوح لمن حولي .. فالبعض يستهين بالسطور.. والبعض يسئ الفهم وهناك آخرون لا يفهمون شيئاً.
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سهرت أعينٌ ونامت عيون // في أمورٍ تكون أو لا تكون!
إن رباً كفاك بالأمس ما كان // سيكفيك في غدٍ ما يكون!