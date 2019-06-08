الهلال الأحمر بجدة يباشر 43 حالة إسعافية بينها مصارع خلال سوبر شو داون 2019

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة اسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية ، يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل؛ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة.

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد ابو زيد بانه تم مباشرة 43 حالة اسعافيه غير منقولة منها حالة لمصارع.

وأضاف أبو زيد بان الحالات الغير منقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد مشيرا إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرق إسعافية منها 5 فرق عناية طبية.