قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران

ماجد محمد(صدى):

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات ” إيران – قطر – سوريا ” وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.

وأجريت اليوم بمدينة بنغالور الهندية القرعة إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل في نهاية التصفيات 16 منتخباً.

وجاءت المجموعات كالتالي :

المجموعة (A) ” الفلبين – الهند – تايلند-كوريا الجنوبية ” , والمجموعة (B) ” تايبية- اليابان -ماليزيا -الصين ” , والمجموعة (C) ” استراليا – هونج كونج – نيوزلندا- غوام ” , والمجموعة (D) ” البحرين – لبنان – إندونيسيا-العراق ” , والمجموعة (F) ” الأردن – فلسطين- كازاخستان-سيرلانكا ” .

حضر القرعة عضوا الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي, وعبيد مدني.