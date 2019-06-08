الحصيني يحذر من الأفاعي والعقارب ” بدأت تخرج من جحورها “

حمود العنزي(صدى):

حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، المواطنين عبر صفحته الرسمية بتويتر من الأفاعي والعقارب التي بدأت تخرج من جحورها بسبب شدة الحرارة.

وقال الحصيني ، ” في مثل هذه الأيام ينبغي الحذر من الثعابين فالأجواء الحارة تجبر الأفاعي والعقارب على الخروج من جحورها، وبعد الأمطار القوية التي شهدتها منطقة عسير وصلني خروج أفاعٍ سامة من جحورها ” .

وأضاف ” احرصوا على الأوراد الشرعية في الصباح والمساء,وعلموا أولادكم، والله الحافظ وهو خير الحافظين ” .