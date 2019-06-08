ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد كرة القدم
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد كرة القدم لـ4 سنوات قادمة.
وكان الاتحاد قد أعلن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، القائمة الأولية المرشحة للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة.
وأوضح الاتحاد أنه تقدم للجنة 5 مرشحين (2 قائمة انتخابية)، (3 بدون قائمة انتخابية)، وبعد فحص كافة ملفات المترشحين والاطلاع على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.
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