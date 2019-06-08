طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد كرة القدم لـ4 سنوات قادمة.

وكان الاتحاد قد أعلن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، القائمة الأولية المرشحة للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة.

وأوضح الاتحاد أنه تقدم للجنة 5 مرشحين (2 قائمة انتخابية)، (3 بدون قائمة انتخابية)، وبعد فحص كافة ملفات المترشحين والاطلاع على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.