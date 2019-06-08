بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة.. وأمن الطرق يحذر مستخدمي الطرق

نايف السالم(صدى):

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً طريق الطائف-مكه المكرمة (السيل).

وقالت القوات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للأمطار والسيول المنقولة بالقرب من البهيته مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت منذ قليل تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة حيث حذرت من استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.