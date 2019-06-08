أحمد موسى: الدوري السعودي يعد واحدًا من أفضل الدوريات

نواف السالم(صدى):

أعرب النيجيري أحمد موسى، المحترف في صفوف النصر، عن سعادته بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا إن الدوري يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ليس موسى فقط.

وقال موسى لصحيفة نيجيرية، ” أعتقد أن الدوري السعودي يعد واحدًا من أفضل الدوريات التي تنفق أموالًا طائلة من أجل تطوير المسابقة ” .

وأضاف : في نهاية الموسم، يمتلك منتخب نيجيريا مهاجمين عدة سجلوا 20 و17 و15 هدفًا، ولقد سجلت 7 أهداف، ما يجعل فرصنا قوية للذهاب بعيدًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.