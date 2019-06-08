أحمد موسى: الدوري السعودي يعد واحدًا من أفضل الدوريات
أعرب النيجيري أحمد موسى، المحترف في صفوف النصر، عن سعادته بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا إن الدوري يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ليس موسى فقط.
وقال موسى لصحيفة نيجيرية، ” أعتقد أن الدوري السعودي يعد واحدًا من أفضل الدوريات التي تنفق أموالًا طائلة من أجل تطوير المسابقة ” .
وأضاف : في نهاية الموسم، يمتلك منتخب نيجيريا مهاجمين عدة سجلوا 20 و17 و15 هدفًا، ولقد سجلت 7 أهداف، ما يجعل فرصنا قوية للذهاب بعيدًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.
اترك تعليقاً