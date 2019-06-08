زوجة وائل كفوري السابقة تثير حيرة جمهوره بتعليقها الغامض على طلاقهما

بيروت(صدى):

أثارت أنجيلا بشارة الزوجة السابقة للنجم وائل كفوري ، حيرة واستغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والجمهور عقب تعليق غامض لها على خبر طلاقهما .

وكانت أعلنت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم في برنامجها الإذاعي، طلاق النجم اللبناني وائل كفوري رسمياً من زوجته أنجيلا بشارة.

وقالت: ” بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية ” .

وأضافت: ” أعلنت بالنيابة عنه وأؤكد أن وائل طلق رسميًا وهو حر، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر أنه متزوج ولا أحد يتدخل في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة ” .

واللافت أن بشارة علّقت على تصريح نجيم بقولها: “كنت مفكرتك أذكى من هيك”، في منشور على خاصية ” ستوري ” في حسابها على موقع ” انستغرام ” ، وأثار تعليق بشارة حيرة حول وقوع الطلاق من عدمه.

يٌشار إلى أنه لدى كفوري وبشارة طفلتان، الأولى اسمها ميشيل (8 أعوام) وميلانا (3 أعوام).