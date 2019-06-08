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بالصورة.. روزانا اليامي تتعرض لحادث

بالصورة.. روزانا اليامي تتعرض لحادث
أميرة خالد(صدى):

أعلنت الإعلامية روزانا اليامي، تعرضها إلى حادث تسبب في إصابتها في الوجه، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الحادث.

ونشرت روزانا اليامي على حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات ” ، صور للجزء المصاب من وجهها؛ أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.

وعلقت على الصورة، قائلة ” تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض ” .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 16 دقيقة

سلامات …

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