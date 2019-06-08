بالصورة.. روزانا اليامي تتعرض لحادث
أعلنت الإعلامية روزانا اليامي، تعرضها إلى حادث تسبب في إصابتها في الوجه، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الحادث.
ونشرت روزانا اليامي على حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات ” ، صور للجزء المصاب من وجهها؛ أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.
وعلقت على الصورة، قائلة ” تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض ” .
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عوافي[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 16 دقيقة
سلامات …
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49488 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يعينها وجهها قبيح وبتزيد قبح اكثر 🤔