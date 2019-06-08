تفاصيل تسمم 42 شخصًا في ضباء

محمود البلوي(صدى):

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى ضباء العام، عدد من حالات التسمم؛ إثر تناول شطائر من إحدى البوفيهات في حي المقيطع.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث باسم صحة تبوك هاني المطيري، أن المستشفى استقبلت 4 حالات تسمم غذائي في البداية، وواصلت حالات التسمم تزايدها حتى بلغت 42 حالة.

ولفت إلى أنه تم التعامل مع حالات التسمم على الفور، وتم التنسيق مع قسم صحة البيئة في بلدية ضباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأوضح أنه حتى الأن غادر ت 31 حالة المستشفى، فيما تم تنويم 11 حالة لتلقي العلاج ومتابعة حالاتهم الطبية..