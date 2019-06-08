راموس: تحقيق رقم قياسي عالمي من الانتصارات فرحة كبيرة تشجع على العمل

طلال الغامدي(صدى):

قال قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرجيو راموس ، الذي تفوق على الحارس الإسباني إيكر كاسياس كأكثر لاعب فاز بمباريات مع منتخب بلاده، ” إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تحطيم رقم قياسي عالمي ” .

وأضاف راموس مدافع وقائد ريال مدريد ، الذي افتتح التسجيل لإسبانيا أمام جزر الفارو (ق5)، أن ” تحقيق رقم قياسي عالمي من الانتصارات يمثل فرحة كبيرة تمنحك التشجيع على مواصلة العمل.. أتمنى أن نواصل الفوز، سيكون ذلك بمثابة إشارة جيدة ” .

وعن أقرب الانتصارات التي حققها مع المنتخب لقلبه، قال المدافع الدولي: ” سيكون من الصعب جداً اختيار انتصار بعينه، لكن المونديال وبطولتي كأس أمم أوروبا كان لها مذاق خاص ” ، في إشارة لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم في 2010 بجنوب أفريقيا ويورو 2008 و2012.