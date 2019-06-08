إسبانيا والبرتغال يقدمان عرضًا لتنظيم مونديال 2030.. والاتحاد الأوروبي في أزمة

نواف السالم(صدى):

يستعد الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم، إلى تقديم عرضًا مشتركًا للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، وذلك لتنظيم مونديال كأس العالم 2030.

وأعلنت عدة دول رغبتها في الحصول على تنظيم مونديال 2030 وعلى رأسهم العرض المشترك بين الثلاثي أوروجواي وبارجواي والأرجنتين.

وتسبب ذلك الإعلان في وضع الاتحاد الأوروبي في ورطة، إذ تستعد إنجلترا لتقديم ملف مشترك مع باقي دول بريطانيا لتنظيم مونديال 2030، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل ملفًا أوروبيًا واحدًا لدعمه.

كما أفسد ذلك الإعلان خطط الاتحاد المغربي الذي كان يرغب في الدخول كشريك ثالث مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم النسخة ذاتها من المونديال.

وتقدك كل من الاتحادين الإسباني والبرتغالي بملفًا مشتركًا لتنظيم مونديال 2018 الماضي، لكنهما خسرا أمام الملف الروسي.