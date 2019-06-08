” راجعين يا حمص ” ..نشطاء سوريون ينعون عبدالباسط الساروت

دمشق(صدى):

نعى العديد من النشطاء السوريين، اليوم السبت، أيقونة الثورة السورية عبدالباسط الساروت، الذي توفي متأثرًا بإصابة تعرض لها في إحدى معارك ريف حماه الشمالي، عن عمر يناهز الـ 27 عامًا.

وأكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري، خبر وفاة ” الساروت ” الذي وصفه بأحد قيادات فصيل جيش العزة، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة قبل يومين من مشاركته في معارك بريف حماة الشمالي، وتوفي اليوم السبت.

وتقدم جميل الصالحي قائد جيش العزة بخالص التعازي للشعب السوري في وفاة ” الساروت ” ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده من الشهداء.

ونشر “الصالحي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو قديم لـ ” الساروت ” يردد به ” راجعين يا حمص ” ، معلقًا: ” في سبيل الله نمضي ونجاهد الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء ” .

ومن ناحية أخرى نعى هادي البحرة المعارض السوري، وفاة ” الساروت ” ، مؤكدًا أنه سيبقى حي في قلوب السوريين لأنه استشهد لكي يتحقق أحلامهم.

وقال ” البحرة ” : ” وطني، تضحيات وعطاء مستمر، شباب متألق دفعه من ساحات العلم والإبداع الرياضي والأدبي والفني توقه للحرية ودفاعه عن المقهورين، وسعيه لمستقبل واعد لكل السوريين، الشاب عبدالباسط الساروت، سيبقى حيًا، اختار وعقد العزم، واستشهد على أمل أن يتحقق حلم السوريين، رحمه الله وتقبله شهيدًا ” .

وكان ” الساروت ” يلعب ضمن فريق الكرامة السوري قبل أن تندلع الانتفاضة السورية ضد بشار الأسد، وانضم بعد ذلك إلى صفوف ” جيش العزة ” قبل أن يتم عامه الـ 20.

يذكر أن الثورة السورية تعرضت لانتكاسة في الفترة الماضية بعد نجاح النظام السوري في السيطرة على معظم أجزاء البلاد.

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