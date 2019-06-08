قوائم المرشحين الأولية لانتخابات رئاسة الاتحاد ومجلس إدارته

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الانتخابات عن قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته الرابعة والقائمة الأولية لأعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وقالت اللجنة ، إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن في 4 /5 / 2019 لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد كرة القدم الدورة الرابعة ، فقد تقدم خمسة مرشحين وبناءاً عليه قامت اللجنة بفحص وتدقيق كافة ملفات المرشحين في الفترة من تاريخ 24 / 5 / 2019 إلى تاريخ 4 / 6 / 2019 .

وبعد إطلاعها على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، فإن من استوفوا الشروط المطلوبة قائمة انتخابات واحدة على النحو التالي :

ياسر بن حسين بن محمد المسحل ، خالد بن عواض بن علي الثبيتي ، أضواء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي ، بندر بن محسن بن حمد الأحمدي ، تركي بن عبدالرحمن بن فهد السلطان ، خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقرن ، عبدالله بن حسن بن عبدالله كبوها ، عبدالعزيز بن حسن بن عبدالله العفالق ، معيض بن محمد بن عبدالله الشهري ، نزيه بن عبدرب النبي بن عبدالله النصر ، ونعيم بن بكر بن عبدالله البكر .

وأكدت اللجنة أنه كل شخص لديه حق تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المرشحين ، وعليه أن يتقدم للجنة الاستئناف الاتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من الخادية عشر صباحا يوم الأحد الموافق 9 / 6 إلى الساعة الخامسة مساءاً من يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 .

ومن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت ، أبها ، الاتحاد ، الاتفاق ، أحد ، الانتصار ، الأنوار ، الأهلي ، الباطن ، البكيرية ، التعاون ، التقدم ،الثقبة ، جدة ، الجندل ، الجيل ، الحجاز ، الحزم ، حطين ، الخلود ، الخليج ، الرائد ، الروضة ، الشباب ، السد ، الصفا ، الطائي ، ضمك ، طبرجل ، طويق ، العدالة ، عكاظ ، الفتح ، الفيحاء ، الفيصلي ، القادسية ، اللواء ، نجران ، النجوم ، النصر، الهلال ، وج ، والوحدة .