قاعدة الملك خالد الجوية تقيم حفل معايدة للمرابطين وقوات التحالف

محمد بن طحيطح تصوير: ظافر الشهري(صدى):

رعى سعادة قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري حفل معايدة للمرابطين وقوات التحالف ، وتضمن البرنامج مسيرة ،وعرض للخيالة والسيارات الكلاسيكية والقديمة، وعروض للاسرة والطفل ،إلى جانب العروض الشعبية .

وذكر القديري في كلمته : نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم ومنسوبي القوات المسلحة والمشتركة وقوات التحالف المرابطين بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٠هـ أعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

واضاف بأن القاعدة مواصلة بالدفاع عن الوطن ومقدساته والمحافظة على الجاهزية القتالية بجهود الرجال.

وان إقامة مثل هذه الاحتفالات تهدف إلى إحياء هذه الشعيرة الدينية وإدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب أبناء واسر المرابطين وايضا قوات التحالف المتواجدة والمشاركة.

كما شاركت قوات التحالف ببعض العروض والشعر ، وبعض الألوان الشعبية للمنطقة ، واوبريت قدمته القاعدة الجوية لهذه المناسبة.