كوكب المشترى يلمع في سماء المملكة الاثنين المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة ، عن وصول كوكب المشترى عملاق النظام الشمسي إلى سماء المملكة والوطن العربي ، بعد غد الاثنين إلى حالة التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة، وبعد يومين في 12 يونيو سيكون في أقرب نقطة من الأرض.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، إن ظاهرة تقابل المشتري تحدث سنوياً وتمثل منتصف أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري وأقماره خلال العام، فعند استخدام المنظار الثنائي العينية مثبت على حامل يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة؛ حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبي المشتري .

وتابع ، في الوقت الحالي يمكن رؤية المشتري في أي وقت من الليل؛ حيث يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي، وفي الفجر يقع منخفضاً باتجاه الأفق الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق .

وأضاف المهندس ماجد ، في هذا التقابل سيقع المشتري بالقرب من النجم الأحمر “قلب العقرب” أحد نجوم المرتبة الأولى إلا أن المشتري سيفوقه لمعانا بنحو 30 مرة، وسيقع الكوكب على مسافة 4.284 وحدة فلكية (640,877,278 مليون كيلومتر)، من كوكبنا وسيبلغ قطر قرصه 46 ثانية قوسية، ويبلغ لمعانه الظاهري -2.6 .

وأستطرد قائلاً ، ، يطلق على كوكب المشتري في بعض الأحيان تسمية (النجم العاجز) لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات حرارية نووية يجب دمج 80 كوكباً مثل المشتري على الأقل ليصبح ضخماً كفاية ليشتعل مثل النجوم؛ لذلك بعد غروب الشمس خلال ليالي شهر يونيو يمكن أن نتخيل المشتري البراق كشمس صغيرة طوال الليل .

واختتم ، خلال الأسابيع بعد التقابل سيصل كوكب المشتري إلى أعلى نقطة في السماء مبكراً بأربع دقائق كل ليلة، وسيبقى الكوكب مرئياً في سماء المساء لبضعة أشهر قادمة .