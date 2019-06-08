أمريكا تمنح الاحتلال الإسرائيلي حق ضم أراضٍ جديدة بالضفة الغربية

واشنطن(صدى):

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم السبت، عن تصريحات أثارت غضب الشعوب العربية؛ حيث قال أن دولة الاحتلال تملك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح فريدمان: ” في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية “؛ فيما كان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا أمريكي مع خطط إسرائيل.

وفي السياق نفسه، لم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.