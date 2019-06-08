بالصورة.. وفاة ” عبد الباسط الساروت ” أيقونة الثورة السورية

دمشق(صدى):

رحل أهم رموز الثورة السورية ” عبد الباسط الساروت ” متأثراً بجروحه في معارك بريف حماه الشمالي ليودع الحياه عن عمر يناهز 27 عام .

وكان ” الساروت ” من اهم ايقونات الثورة السورية ، رغم انه كان حارس كرة قدم في نادي الكرامة السوري ومنتخب الشباب إلا انه اصبح من اقوى المعرضين عقب إندلاع الإنتفاضة الشعبية ضد بشار الأسد .

واظهرت صورة للفقيد قبل وفاته محاولة علاجه من الإصابة البالغة ، بينما كان في حالة متأخرة وغائباً عن الوعي ليتوفي بعدها بقليل .

الجدير بالذكر ان المرصد السوري وثق مزيدا من القتلى على خلفية المعارك المتواصلة شمال غربي حماة، حيث قتل 9 من الفصائل المسلحة، و11 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين، خلال المعارك .